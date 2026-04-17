Экс-игрок «Ак Барса» и «Трактора» Стивен Кэмпфер стал главным тренером сборной Кубы

Экс-игрок «Ак Барса» и «Трактора» Стивен Кэмпфер стал главным тренером сборной Кубы. Федерация хоккея Кубы пригласила обладателя Кубка Стэнли руководить сборной на турнире Latam Cup, сообщает телеграм-канал «Хоккейная экзотика».

Кэмпфер провел девять сезонов в НХЛ и выиграл Кубок Стэнли в составе «Бостон Брюинз» в сезоне-2010/2011, а в КХЛ защитник выступал за «Ак Барс» и «Трактор». В мае 2025 года Кэмпфер завершил игровую карьеру.

Latam Cup — ежегодный хоккейный турнир среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна, проходящий во Флориде. Помимо региональных стран на турнир приглашаются и другие команды, составленные из диаспор, проживающих в США и Канаде (например, Армения, Греция, Индия или Израиль).

