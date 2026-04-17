Разин: спасибо «Торпедо» за серию, много нервов у «Металлурга» потратили

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в пятом матче серии с «Торпедо» (4:3 ОТ, 4-1).

«Как обычно тяжело после обидных поражений выходить на следующую игру, психологически непросто. Поэтому ребята — молодцы. Сегодня по движению играли лучше, желание было хорошее, видно было, ребята заряжены. Жалко, что упустили в конце. Но тем лучше, что прошли через это. Потому что проиграли два овертайма, не надломились — на третий выходили уверенно. Поэтому идём дальше. О серии: хороший соперник, в Нижнем тяжело играть, там хорошие болельщики, акустика хорошая для хозяев. Думаю, что серия понравилась. Спасибо «Торпедо» за эту серию, много нервов у нас потратили», — цитирует Разина пресс-служба «Торпедо».