Разин: спасибо «Торпедо» за серию, много нервов у «Металлурга» потратили
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в пятом матче серии с «Торпедо» (4:3 ОТ, 4-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4) 1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5) 2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5) 3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5) 3:2 Виноградов – 44:28 (5x5) 3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5) 4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)
«Как обычно тяжело после обидных поражений выходить на следующую игру, психологически непросто. Поэтому ребята — молодцы. Сегодня по движению играли лучше, желание было хорошее, видно было, ребята заряжены. Жалко, что упустили в конце. Но тем лучше, что прошли через это. Потому что проиграли два овертайма, не надломились — на третий выходили уверенно. Поэтому идём дальше. О серии: хороший соперник, в Нижнем тяжело играть, там хорошие болельщики, акустика хорошая для хозяев. Думаю, что серия понравилась. Спасибо «Торпедо» за эту серию, много нервов у нас потратили», — цитирует Разина пресс-служба «Торпедо».
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
20:30
-
20:20
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:19
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:25
-
17:02
-
16:50
-
16:25
-
16:01
-
15:49
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:44
-
14:22
-
14:16
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:33
-
13:22
-
12:59
-
12:46
-
12:21