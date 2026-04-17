Исаков: парни «Торпедо» в серии с «Металлургом» выросли как хоккеисты и как личности

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил серию с «Металлургом», в которой нижегородские хоккеисты уступили в пяти матчах.
«Закончена, я считаю, достаточно интересная для болельщиков серия. Хочу поздравить «Металлург» с победой. Это честно — они в этой серии были по итогу сильнее. Для нашей команды сезон закончен. Но думаю, можем занести его себе в актив. Потому что встретиться с «Металлургом» на этой стадии и показать достаточно качественный хоккей, с одной стороны, было непросто. С другой стороны, мы смогли создать определённые проблемы, определённые задачи для «Металлурга». И одновременно хотел бы сказать, что наши парни 100% в этой серии выросли как хоккеисты, как личности, потому что именно на высоком уровне, при таком давлении, нужно становиться стабильнее, сильнее. В принципе, многие моменты у нас получились. Имеем такой результат, здесь уже всё в спорте честно — «Металлург» идёт дальше», — цитирует Исакова пресс-служба клуба.
- 17 апреля 2026
