Хоккей Новости

Исаков: парни «Торпедо» в серии с «Металлургом» выросли как хоккеисты и как личности

Исаков: парни «Торпедо» в серии с «Металлургом» выросли как хоккеисты и как личности
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил серию с «Металлургом», в которой нижегородские хоккеисты уступили в пяти матчах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4)     1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5)     2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5)     3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5)     3:2 Виноградов – 44:28 (5x5)     3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5)     4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)    

«Закончена, я считаю, достаточно интересная для болельщиков серия. Хочу поздравить «Металлург» с победой. Это честно — они в этой серии были по итогу сильнее. Для нашей команды сезон закончен. Но думаю, можем занести его себе в актив. Потому что встретиться с «Металлургом» на этой стадии и показать достаточно качественный хоккей, с одной стороны, было непросто. С другой стороны, мы смогли создать определённые проблемы, определённые задачи для «Металлурга». И одновременно хотел бы сказать, что наши парни 100% в этой серии выросли как хоккеисты, как личности, потому что именно на высоком уровне, при таком давлении, нужно становиться стабильнее, сильнее. В принципе, многие моменты у нас получились. Имеем такой результат, здесь уже всё в спорте честно — «Металлург» идёт дальше», — цитирует Исакова пресс-служба клуба.

«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!
«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!
