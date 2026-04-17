Капитан «Металлурга» высказался о предстоящей полуфинальной серии с «Ак Барсом»

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

— Соперник по полуфиналу — «Ак Барс». Что можно сказать о нём, учитывая, что первые две игры «Металлург» начинает дома?

— Дома — не дома, думаю, сильной разницы не будет. «Ак Барс» — совершенно другая команда, боевая. Они набрали ход. Мы играли с ними в начале сезона, тогда это была не та команда, что теперь. Сейчас надо готовиться в первую очередь физически, потому что они будут навязывать везде агрессивную игру, именно силовую. Нам надо держать удар, самим, так скажем, поддавать. Поэтому нужен другой настрой. За ошибки, которые мы делали в сериях с «Сибирью» и «Торпедо», нас будут наказывать, — цитирует Маклюкова пресс-служба клуба.