Хоккеисты НХЛ назвали Шестёркина вторым в рейтинге лучших вратарей по владению клюшкой

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги провёл опрос, в котором приняли участие хоккеисты НХЛ. Первое место по итогам опроса в номинации на лучшего вратаря по владению клюшкой занял голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, набравший 22,4% голосов.

Второе место занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. За россиянина отдали 14% голосов.

Третьим стал вратарь «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорд с 12,5% голосов. На четвёртом месте оказался голкипер «Сент-Луис Блюз» Джоэль Хофер с 4,9% голосов. Пятёрку замкнул вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём, за которого было отдано 4,7% голосов.