Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты НХЛ назвали Шестёркина вторым в рейтинге лучших вратарей по владению клюшкой

Хоккеисты НХЛ назвали Шестёркина вторым в рейтинге лучших вратарей по владению клюшкой
Комментарии

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги провёл опрос, в котором приняли участие хоккеисты НХЛ. Первое место по итогам опроса в номинации на лучшего вратаря по владению клюшкой занял голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, набравший 22,4% голосов.

Второе место занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. За россиянина отдали 14% голосов.

Третьим стал вратарь «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорд с 12,5% голосов. На четвёртом месте оказался голкипер «Сент-Луис Блюз» Джоэль Хофер с 4,9% голосов. Пятёрку замкнул вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём, за которого было отдано 4,7% голосов.

Василевский — главный претендент на «Везину» по версии сайта НХЛ, Сорокин — второй
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android