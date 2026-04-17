«Даллас» подписал новый контракт с защитником Нильсом Лундквистом

«Даллас Старз» объявил о подписании с защитником Нильсом Лундквистом двухлетнего контракта, который начнёт действовать в сезоне-2026/2027 и продлится до сезона-2027/2028. Двухлетний контракт оценивается в $ 3,5 млн с кэпхитом соглашения $ 1,75 млн.

25-летний Лундквист набрал 11 очков (три гола и восемь передач) в 52 играх за «Старз» в этом сезоне, его показатель полезности составляет «+12». Его 11 очков в регулярном сезоне — четвёртое место среди защитников «Старз».

Лундквист набрал 55 очков — забил 12 голов и отдал 43 передачи в 235 играх регулярного сезона за «Даллас» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в карьере НХЛ.

