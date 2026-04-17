Стали известны фамилии некоторых игроков, желающих выступить за Канаду на чемпионате мира

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги некоторые игроки заявили о своём желании выступить на предстоящем чемпионате мира по хоккею в составе сборной Канады.

Сообщается, что сборная Канады заручилась поддержкой нескольких ключевых игроков. Среди них нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас, а также форврд «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии. Основными аренами станут Swiss Life Arena в Цюрихе и BCF Arena во Фрибурге. 16 сильнейших сборных сразятся за медали спустя 17 лет после последнего чемпионата в этой стране.