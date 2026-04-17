Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны фамилии некоторых игроков, желающих выступить за Канаду на чемпионате мира

Комментарии

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги некоторые игроки заявили о своём желании выступить на предстоящем чемпионате мира по хоккею в составе сборной Канады.

Сообщается, что сборная Канады заручилась поддержкой нескольких ключевых игроков. Среди них нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас, а также форврд «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии. Основными аренами станут Swiss Life Arena в Цюрихе и BCF Arena во Фрибурге. 16 сильнейших сборных сразятся за медали спустя 17 лет после последнего чемпионата в этой стране.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android