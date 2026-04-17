Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 17 апреля 2026 года

Сегодня, 17 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Металлург» Мг – «Торпедо» — 4:3 ОТ.

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом.

Группа А

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 4-0.

«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 4-1.

Группа Б

«Металлург» (1) – «Торпедо» (6) — счёт в серии — 4-1.

«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-4.

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.