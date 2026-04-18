Овечкин занял второе место по продажам джерси в этом сезоне, обойдя Кросби и Макдэвида

Национальная хоккейная лига представила список самых продаваемых джерси по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26.

Первое место занял форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард.

На второй строчке расположился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а замкнул тройку нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

В топ-10 также вошли Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон и Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

Фото: Сайт НХЛ

Овечкин пошутил о том, что хотел бы услышать от генменеджера