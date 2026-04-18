Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Браво, «Торпедо»!» Губернатор Нижегородской области — об игре команды в плей-офф
Комментарии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил игру «Торпедо» в Кубке Гагарина. Команда уступила во втором раунде «Металлургу» со счётом 1-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4)     1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5)     2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5)     3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5)     3:2 Виноградов – 44:28 (5x5)     3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5)     4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)    

«Браво, «Торпедо»! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами!

Сегодня команда Алексея Исакова, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ, героически билась с «Металлургом», лучшей командой регулярного сезона КХЛ, и уступила лишь в овертайме.

Мы прошли этот сезон на одном дыхании, в отличной серии преодолели первый раунд плей-офф, проявляли характер, играли друг за друга и за весь Нижний, весь регион.

Я благодарю команду за упорство, все испытания ребята проходили плечом к плечу по ходу сезона. Мы делили с ними победы и поражения, искренне переживали и следили за тем, как выстраивается команда. Немало было проверок на прочность, я считаю, что «Торпедо» выстояло, однозначно стало сильнее. Команда доказала, что у неё есть стержень.

Отдельные слова благодарности «шестому игроку» — болельщикам! «Лютые», вы гнали команду вперед. В те моменты, когда казалось, что победа осталась за соперником, ваша энергия помогала хоккеистам творить чудеса за секунды до окончания матчей. Дела громче слов: слоган плей-офф нашей команды отозвался у тысяч болельщиков по всей Нижегородской области и за её пределами. Ребят, спасибо вам от всех нас. Это было по-настоящему, по-нижегородски.

Дальше — больше! И пусть уже давно не с Горьковским автомобильным заводом, который раньше был партнёром «Торпедо». И сама команда давно не только автозаводская, а нижегородская! Но с нами наши металлурги — Выксунский металлургический завод и ОМК! Отдельное спасибо вам и низкий поклон! Каждый работник завода в Выксе причастен к этому результату, к этой борьбе и к этой гордости! Спасибо, Выкса! Спасибо Анатолию Михайловичу Седых! Спасибо всем, кто в нас верил! Мы будем бороться дальше. Уверен, будем удивлять и вас, и всех нижегородских болельщиков нашими победами! Вперёд, вперёд, вперёд, Выксунский металлургический завод! И вперёд, «Торпедо»! Вперёд, за Нижний!» — написал Никитин в своём телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android