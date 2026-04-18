Форвард «Металлурга»: была уверенность, что должны побеждать и заканчивать серию дома

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал победу в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (4-1).

«Смотреть матч, когда не в составе, гораздо волнительнее, чем когда играешь. Когда играешь, знаешь задание, и играть проще. Сегодня была уверенность, что должны побеждать и заканчивать серию дома. Уверенность шла от игры команды: что мы лучше, мы сильнее. В третьем периоде мы пропустили, но здорово, что победили в овертайме. Это закаляет командный дух. В плей-офф это важно. Мы ещё не побеждали в овертаймах – это ещё больше нас закалит. Разберём ошибки, допущенные в третьем периоде, и станем сильнее к следующей серии», — цитирует Коробкина сайт КХЛ.