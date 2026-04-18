Форвард «Металлурга»: была уверенность, что должны побеждать и заканчивать серию дома
Поделиться
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал победу в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (4-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4) 1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5) 2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5) 3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5) 3:2 Виноградов – 44:28 (5x5) 3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5) 4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)
«Смотреть матч, когда не в составе, гораздо волнительнее, чем когда играешь. Когда играешь, знаешь задание, и играть проще. Сегодня была уверенность, что должны побеждать и заканчивать серию дома. Уверенность шла от игры команды: что мы лучше, мы сильнее. В третьем периоде мы пропустили, но здорово, что победили в овертайме. Это закаляет командный дух. В плей-офф это важно. Мы ещё не побеждали в овертаймах – это ещё больше нас закалит. Разберём ошибки, допущенные в третьем периоде, и станем сильнее к следующей серии», — цитирует Коробкина сайт КХЛ.
Комментарии
