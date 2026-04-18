Малкин — лидер текущего состава «Питтсбурга» по очкам, голам и ассистам в первых играх КС

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин является лидером текущего состава «пингвинов» по очкам, голам и передачам в первой игре серий плей-офф НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, на счету 39-летнего форварда 15 шайб, 21 результативная передача и 36 очков в 28 первых матчах серий Кубка Стэнли.

Напомним, в первом раунде «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Матчи пройдут 18, 20, 22, 25, 27*, 29* апреля, 2* мая.

* — при необходимости.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Ранее капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о подготовке команды к плей-офф НХЛ, особенно отметив желание побеждать у своих давних одноклубников Евгения Малкина и Криса Летанга.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Они хотят побеждать». Кросби — о готовности Малкина и Летанга к плей-офф НХЛ
