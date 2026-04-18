«Каролина» — «Оттава»: трансляция матча плей-офф НХЛ-2025/2026 начнётся в 22:00 мск

Вечером 18 апреля стартует Кубок Стэнли — 2026. В Роли (США) состоится встреча между «Каролиной Харрикейнз» и «Оттавой Сенаторз». Матч на стадионе «Леново Центр» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Каролина» завершила регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на первом месте в Восточной конференции, набрав 113 очков. «Оттава» заняла шестое место на Востоке с 99 очками в активе. Следующие матчи в серии состоятся 21, 24, 25, 28*, 30* апреля, 2* мая;

* — при необходимости.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2026 начнётся сегодня, 18 апреля, и завершится 22 июня.