Скабелка: я бы не говорил о подвиге Козлова в «Салавате Юлаеве»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о работе Виктора Козлова на посту главного тренера «Салавата Юлаева».

«Я бы не говорил о подвиге Козлова в вопросе выхода «Салавата Юлаева» в четвертьфинал Кубка Гагарина. Здорово отработал весь тренерский штаб и вся селекция. По ходу сезона команда усилилась.

Кузнецов же пришёл не летом. Он внёс свой вклад в выход «Салавата Юлаева» в плей-офф и в проход в четвертьфинал. Надо хвалить всю структуру клуба», — приводит слова Скабелки Metaratings.

В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы обыграли «Автомобилист» (4-2), в четвертьфинале уступили «Локомотиву» (0-4).