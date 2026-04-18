Сушинский: у «Авангарда» был всего один провальный период в серии с ЦСКА

Чемпион мира Максим Сушинский оценил победу «Авангарда» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина над ЦСКА со счётом 4-1.

«У омичей был всего один провальный период за всю серию. Против ЦСКА всегда очень тяжело играть, это трудоёмкая задача. В игре с ними идёт постоянная борьба, силовые столкновения. «Авангард» выдержал и переиграл ЦСКА», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

В следующей серии Кубка Гагарина «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом». Старт серии запланирован на льду железнодорожников 24 апреля. Остальные матчи пройдут 26, 28, 30 апреля, 2*, 4*, 6* мая.

* — при необходимости.