Немировски — о вылете минского «Динамо»: возможно, игроки перестали реагировать на тренера

Бывший тренер клубов КХЛ Дэвид Немировски высказался о вылете минского «Динамо» из плей-офф КХЛ. Команда проиграла «Ак Барсу» (0-4) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Я, как и почти все, удивлён поражением «Динамо» в четырёх матчах. Трудно сказать, что было не так внутри команды, если ты не находишься внутри. Единственное, что можно предположить, исходя из слухов в СМИ, это то, что игроки перестали реагировать на тренера или не смогли поддерживать тот стиль игры, который они демонстрировали в течение сезона и в плей‑офф. Очень похоже на «Каролину» в плей‑офф НХЛ прошлых сезонов. Возможно, им стоило бы внести некоторые незначительные корректировки в свою игру. Но, опять же, очень трудно сказать, если ты не в команде, не в раздевалке и не в тренерском штабе», — цитирует Немировски «Матч ТВ».