Сергей Светлов: беспокоит, что «Салават Юлаев» рискует стать фарм-клубом «Ак Барса»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о структуре и развитии «Салавата Юлаева».

— Учитывая все вводные, «Салавату» удалось спастись и не завалить сезон. Но перспективы команды совсем не радужные.

— Почему?
— Не работает система. «Торос», который не так давно был одним из лидеров ВХЛ, завалил сезон – 18-е место. В первом же раунде плей-офф МХЛ вылетел «Толпар».

Получается, «Салават» обречён формироваться не из своих воспитанников, а из легионеров и свободных агентов. Это дорогая история. В том числе и отсюда растут ноги многих финансовых проблем. И это мы говорим о Башкортостане, где хоккей – витрина всего республиканского спорта.

Вот вам пример. Несколько лет назад в КХЛ гремели «зелёные дерби». А теперь «Ак Барс» и «Салават» воспринимаются чуть ли не как клубы разных лиг. У Казани – отличная селекция, клуб усиливается по ходу сезона, а Уфа всего лишь латает дыры.

Беспокоит, что «Салават» словно бы становится фарм-клубом «Ак Барса». В Уфе, скажем, прокатывают и готовят легионеров – например, Хмелевски и Тодда, а потом Казань берёт их готовыми, ставит на лидерские позиции и делает результат. Кстати, не удивлюсь, если летом по этой же дорожке пойдёт и Ремпал, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

