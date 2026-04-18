Рыбин назвал аспект, в котором «Локомотив» выглядит лучше остальных клубов КХЛ

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался об игре ярославского «Локомотива» в этом розыгрыше плей-офф КХЛ.

«Локомотив» умеет давить соперника во всех смыслах, это важное качество в вопросе борьбы за Кубок Гагарина. Надо не просто выглядеть лучше соперника, надо дожимать его в каждом эпизоде в любой точке площадки. «Локо» в этом отношении хорош и выглядит, наверное, даже предпочтительнее остальных», — приводит слова Рыбина LiveResult.

В полуфинальной серии железнодорожники встретятся с омским «Авангардом». Старт серии запланирован на льду «Локомотива» 24 апреля. Остальные матчи пройдут 26, 28, 30 апреля, 2*, 4*, 6* мая.

* — при необходимости.