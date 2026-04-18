«Один из хоккейных символов нашей страны». Зюзин поздравил Каменского с 60-летием

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин поздравил олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, трёхкратного чемпиона мира, вице-президента по развитию КХЛ Валерия Каменского с 60-летием.

«Поздравляю с 60-летием замечательного человека и прославленного хоккеиста, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского!

Валерий Викторович — образец профессионализма и мастерства, мне довелось поиграть вместе с ним в НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз».

Каменский всегда будет примером для юных хоккеистов и мальчишек, это один из хоккейных символов нашей страны. Здоровья ему, удачи и всего наилучшего!» — сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.