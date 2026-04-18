Вячеслав Быков оценил вероятность назначения Ротенберга на пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Быков высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо».

«Тяжело ставить себя на место руководителей московского «Динамо». Я думаю, что они всегда подходят очень взвешенно к выбору тех или иных позиций, будь то это игроки или персонал, тренерский штаб. Конечно, у Романа уже есть хороший опыт работы с командами КХЛ, и поэтому если выберут, то будем смотреть, будет интересно», — приводит слова Быкова Odds.

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо».