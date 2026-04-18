«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Михаилом Абрамовым

«Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона-2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка.

В регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» набрала 69 очков после 68 встреч и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команды уступила «Металлургу» со счётом 1-4 в серии.

