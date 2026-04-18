Форвард «Тампы» Никита Кучеров вошёл в тройку лучших игроков сезона НХЛ по версии TSN

Канадский сайт TSN представил список 25 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги по окончании регулярки сезона-2025/2026.

В тройку лучших игроков вошёл российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в сезоне набрал 130 (44+86) очков в 76 играх. Список из 25 лучших игроков возглавил нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

3. Никита Кучеров («Тампа»).

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

5. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

6. Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»).

7. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).

8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

9. Кейл Макар («Колорадо»).

10. Эван Бушар («Эдмонтон»).

11. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»).

12. Андрей Василевский («Тампа»).

13. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).

14. Коул Кофилд («Монреаль»).

15. Мартин Нечас («Колорадо»).

16. Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд»).

17. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).

18. Кирилл Капризов («Миннесота»).

19. Лэйн Хатсон («Монреаль»).

20. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

21. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).

22. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»).

23. Кайл Коннор («Виннипег»).

24. Джереми Свейман («Бостон»).

25. Мэттью Шефер («Айлендерс»).