Капитан «Металлурга»: серия с «Торпедо» была неоднозначной, сами себе находили проблемы

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков оценил победную серию Кубка Гагарина — 2026 с «Торпедо» (4-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4)     1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5)     2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5)     3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5)     3:2 Виноградов – 44:28 (5x5)     3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5)     4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)    

«Два периода играли в свой хоккей, а в третьем периоде скатились и отдали инициативу. За что нас соперник и наказал, сравняв счёт.

Серия получилась неоднозначной. Владели преимуществом во всех матчах, но сами себе находили проблемы. Считаю, победный гол Канцерова в овертайме стал ключевым (улыбается). Никого не хотел бы отмечать, вся команда делала общее дело и довела серию до победы», — приводит слова Маклюкова Metaratings.

В следующей серии плей-офф «Металлург» встретится с казанским «Ак Барсом».

