Капитан «Металлурга»: серия с «Торпедо» была неоднозначной, сами себе находили проблемы

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков оценил победную серию Кубка Гагарина — 2026 с «Торпедо» (4-1).

«Два периода играли в свой хоккей, а в третьем периоде скатились и отдали инициативу. За что нас соперник и наказал, сравняв счёт.

Серия получилась неоднозначной. Владели преимуществом во всех матчах, но сами себе находили проблемы. Считаю, победный гол Канцерова в овертайме стал ключевым (улыбается). Никого не хотел бы отмечать, вся команда делала общее дело и довела серию до победы», — приводит слова Маклюкова Metaratings.

В следующей серии плей-офф «Металлург» встретится с казанским «Ак Барсом».