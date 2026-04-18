Капитан «Металлурга»: серия с «Торпедо» была неоднозначной, сами себе находили проблемы
Поделиться
Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков оценил победную серию Кубка Гагарина — 2026 с «Торпедо» (4-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Пресс (Исхаков, Петунин) – 09:36 (5x4) 1:1 Белевич (Яремчук, Шавин) – 22:51 (5x5) 2:1 Пресс (Коробкин, Коротков) – 29:13 (5x5) 3:1 Вовченко (Толчинский) – 39:50 (5x5) 3:2 Виноградов – 44:28 (5x5) 3:3 Летунов (Конюшков) – 58:43 (5x5) 4:3 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 65:19 (5x4)
«Два периода играли в свой хоккей, а в третьем периоде скатились и отдали инициативу. За что нас соперник и наказал, сравняв счёт.
Серия получилась неоднозначной. Владели преимуществом во всех матчах, но сами себе находили проблемы. Считаю, победный гол Канцерова в овертайме стал ключевым (улыбается). Никого не хотел бы отмечать, вся команда делала общее дело и довела серию до победы», — приводит слова Маклюкова Metaratings.
В следующей серии плей-офф «Металлург» встретится с казанским «Ак Барсом».
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
13:01
-
12:42
-
12:19
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:05
-
10:47
-
10:30
-
10:14
-
09:50
-
09:29
-
09:10
-
08:48
-
08:31
-
08:12
-
07:00
- 17 апреля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:15
-
22:45
-
22:20
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
20:30
-
20:20
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:19
-
19:16