«Все специалисты в КХЛ немного в шоке». Светлов — о коротких раундах Кубка Гагарина — 2026

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о коротких раундах Кубка Гагарина — 2026.

— Сергей Александрович, вам понравился второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина?

— Думаю, все специалисты в КХЛ немного в шоке – короткий первый раунд, ещё более короткий второй. Будем надеяться, что начиная с полуфиналов пойдёт полноформатная борьба в сериях из семи матчей – и развернётся настоящая интрига, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Напомним, за два раунда Кубка Гагарина — 2026 было сыграно лишь 58 встреч, что является новым антирекордом КХЛ.