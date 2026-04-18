Вячеслав Быков допустил возобновление тренерской карьеры в будущем

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Быков ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской карьеры.

«У меня команда сейчас растёт. У меня, внуки, дети, и поэтому эта команда для меня сейчас первостепенна. Поэтому на данный момент я не рассматриваю какие-то предложения. Но в жизни всякое, конечно, бывает, но сейчас для меня важна семья. Я сам из этой среды вышел, какой я есть — это благодаря хоккею, благодаря спорту. Поэтому для меня это тоже очень интересно.

Ну, всякое в жизни бывает. Вдруг — не знаю. Я никогда не загадываю наперёд. Нужно жить, и, если есть предложение, нужно рассматривать, садиться за стол. Я всегда с радостью разговариваю с вами, журналистами, с руководителями, с игроками, если есть о чём поговорить. Любое предложение нужно рассматривать и очень серьёзно к нему подходить», — цитирует Быкова Odds.