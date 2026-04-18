Овечкин вышел на третье место в НХЛ по сезонам, в которых был лучшим бомбардиром клуба

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды в сезоне.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин вышел на третье место в НХЛ по сезонам, в которых был лучшим бомбардиром клуба. Таких сезонов у Александра 15. Статистика учитывала только хоккеистов, играющих за один клуб. На второй строчке — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (16). Рекорд лиги по данному показателю у Горди Хоу — 17 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз».