Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Овечкин вышел на третье место в НХЛ по сезонам, в которых был лучшим бомбардиром клуба

Овечкин вышел на третье место в НХЛ по сезонам, в которых был лучшим бомбардиром клуба
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды в сезоне.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин вышел на третье место в НХЛ по сезонам, в которых был лучшим бомбардиром клуба. Таких сезонов у Александра 15. Статистика учитывала только хоккеистов, играющих за один клуб. На второй строчке — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (16). Рекорд лиги по данному показателю у Горди Хоу — 17 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Овечкин занял второе место по продажам джерси в этом сезоне, обойдя Кросби и Макдэвида
