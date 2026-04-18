Никита Щитов назвал лучшего игрока нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает форварда «Локомотива» Александра Радулова лучшим игроком нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Мне очень нравится игра Александра Радулова. Он в свои 39 лет не уступает ни в чём молодым. Я видел, как он из силовой борьбы отдавал пас партнёру по команде на выход один на один. Радулов постоянно держит силовую борьбу, он заряжен и мотивирован. Кроме того, он играет дисциплинированно и с пользой. На него ходят зрители. Александр Радулов – это лакмусовая бумажка старой советской школы подготовки. В межсезонье он постоянно работает в зале и следит за собой. Для меня это лучший игрок плей-офф», – заявил Щитов.

Радулов в текущем плей-офф сыграл девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач.