Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Конечно, разочаровывает это». Ветеран СКА — о коротких раундах Кубка Гагарина

Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе высказался о коротких раундах Кубка Гагарина — 2026.

«Конечно, разочаровывает это. Нам постоянно говорят, что лига выравнялась, что абсолютно неважно, какое место команда заняла в регулярке: первое или шестое место – любой может победить. В истории КХЛ я не помню, чтобы шестая или восьмая команда выигрывали Кубок Гагарина. Сейчас такая же история. Все полуфиналисты – это топ-3 своих конференций», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, за два раунда Кубка Гагарина — 2026 было сыграно лишь 58 встреч, что является новым антирекордом Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android