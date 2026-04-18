«Конечно, разочаровывает это». Ветеран СКА — о коротких раундах Кубка Гагарина

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе высказался о коротких раундах Кубка Гагарина — 2026.

«Конечно, разочаровывает это. Нам постоянно говорят, что лига выравнялась, что абсолютно неважно, какое место команда заняла в регулярке: первое или шестое место – любой может победить. В истории КХЛ я не помню, чтобы шестая или восьмая команда выигрывали Кубок Гагарина. Сейчас такая же история. Все полуфиналисты – это топ-3 своих конференций», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, за два раунда Кубка Гагарина — 2026 было сыграно лишь 58 встреч, что является новым антирекордом Континентальной хоккейной лиги.