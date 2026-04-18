Главная Хоккей Новости

Быков — о вылете ЦСКА из плей-офф: можно отнести такой результат в счёт нехватки опыта

Быков — о вылете ЦСКА из плей-офф: можно отнести такой результат в счёт нехватки опыта
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков высказался о вылете армейцев от «Авангарда» во втором раунде Кубка Гагарина (1-4).

– В связи с тем, что армейский коллектив очень молод, можно отнести такой результат в счёт нехватки опыта игр на вылет на таком уровне. Такие матчи необходимы молодым игрокам. С каждым сезоном коллектив будет крепчать и становится мощнее. И вместе с этим и амбиции ребят будут возрастать. Оценивать команду будут тренеры и руководители клуба.

– Игорю Никитину всегда требуется время, чтобы построить игру своих команд?
– Любому специалисту нужно время, чтобы его команда играла по его схемам, психологии и отношению к работе. Игорь ставит ту игру, которая ему приносит успех, — цитирует Быкова «РБ Спорт».

