Немировски: Овечкин ещё сезон отыграет в НХЛ, а «Вашингтон» выйдет в плей‑офф

Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дэвид Немировски высказался о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я думаю, Овечкин отыграет ещё один сезон в НХЛ. Думаю, «Вашингтон» выйдет в плей‑офф в следующем сезоне с ним в составе. Его дети становятся старше, и вы можете видеть, как они на трибунах с удовольствием смотрят, как их отец играет в НХЛ. Поэтому мой прогноз — он как минимум отыграет ещё один сезон в НХЛ», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

Александр Овечкин по итогам регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Овечкин вышел на третье место в НХЛ по сезонам, в которых был лучшим бомбардиром клуба
Комментарии
