Горбенко назвал сильные стороны «Локомотива» и «Авангарда» в очной серии команд в плей-офф

Экс-тренер ЦСКА, «Локомотива», «Ак Барса» и минского «Динамо» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф между ярославским клубом и «Авангардом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень интересная и захватывающая серия. Обе команды качественно укомплектованы. Оба тренера очень системные! Все игровые линии ровные. Обе команды играют здорово во всех форматах игры – меньшинство, большинство. Очень сильная вратарская линия – что Серебряков играет надёжно, что Исаев.

Омск отличается от Ярославля более агрессивной игрой в атаке. Будет интересно посмотреть, как это нападение будет действовать против плотной и организованной обороны. У Ярославля есть козырь – они выиграли кубок в прошлом году. И у них этот ген победителя остался. Он и должен сыграть в этой серии ключевую роль! Поэтому ставлю на Ярославль – 4-3», – цитирует Горбенко Metaratings.

