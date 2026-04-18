Щитов: налицо внутренний конфликт, в руководстве минского «Динамо» знали, куда бить

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о ситуации в минском «Динамо». Напомним, команда проиграла во втором раунде плей-офф «Ак Барсу» со счётом 0-4.

«Налицо внутренний конфликт в клубе. Хоккей всегда наполнен интригами. Уволили помощника Квартальнова, и это не могло пройти бесследно для него. Квартальнов – тренер эмоциональный. В руководстве минского «Динамо» знали, куда бить. Они и ударили по помощнику.

Да, писали, что у него были не очень хорошие отношения с игроками. Но ведь он уже достаточно долгое время работал в команде. Это ударило и по главному тренеру. Квартальнов не хотел брать в команду Райана Спунера. Такие вещи всегда должны согласовываться с главным тренером, ведь именно он определяет состав на игру, а не генеральный менеджер. Кроме того, было много слухов о том, что наставника команды уберут перед последней игрой с “Ак Барсом”. В общем, чувствовалось, что внутри клуба нездоровая атмосфера.

Налицо отсутствие игры у легионеров и внутренний конфликт, под который они могли попасть. В последнем матче они побились, подрались и показали, что они не бесхарактерные. Но Казань всё равно выиграла. Я думаю, что тренерам не всегда дают раскрыться, потому что существуют интриги», — заявил Щитов.

