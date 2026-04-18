Расписание матчей 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026

В пятницу, 24 апреля, матчем «Локомотив» — «Авангард» стартует 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ:

«Локомотив» — «Авангард»

Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 апреля, 2*, 4*, 6* мая.

«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»

Матчи пройдут 25, 27, 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.

* если потребуется.

В сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». В финальной серии железнодорожники оказались сильнее челябинского «Трактора» — 4-1.