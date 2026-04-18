«Чувство страха должно присутствовать». Тренер «Металлурга» Разин — об ошибках в обороне

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о пропущенных голах в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4:3 ОТ, 4-1).

— С учётом того, что упустили преимущество, «по хребту лопатой» никому не прилетит? Это давление соперника или больше ошибки «Металлурга»?

— Ошибки бывают разные. Есть ошибки технического характера. Второй гол — это технический брак. Третий гол — тоже: все старались, хотели поймать шайбу на себя.

В Нижнем Новгороде обе пропущенные шайбы с игры — это чисто невыполнение тренерского плана, тренерского задания. Первый гол — понятно, там на вбрасывании не туда побежали. Ну а Сиряцкого, думаю, мы с вами уже эту проблему обсуждали. И пока человек эту грань не соблюдает — это выбешивает. Потому что чувство страха должно присутствовать. Но думаю, он эту ошибку запомнит на всю жизнь. Если дальше такое будет совершать, это уже (смеётся)… Если вещи своими именами называть, даже у собак рефлекс есть, если… Ну, дальше не будем развивать эту тему, — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».