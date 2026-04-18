Максим Сушинский: в КХЛ всегда Восток был сильнее Запада

Бывший хоккеист Максим Сушинский поделился впечатлениями от серий плей-офф второго раунда Кубка Гагарина — 2026.

— Как вам второй раунд плей-офф КХЛ?
— Всё понравилось: были хорошие интересные игры, борьба в сериях.

— Только серии закончились со счетом 4-1 и 4-0.
— Это уже результат. Накал борьбы-то был.

— В полуфиналах будут играть три команды Востока. Это доказывает, что он сильнее Запада?
— Да, всегда Восток был сильнее. На Западе есть такие гранды, как ЦСКА, СКА и «Локомотив», а на Востоке — «Авангард», «Ак Барс», «Металлург» и ещё много команд, которые нельзя списывать со счетов, — приводит слова Сушинского «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!
Видео
«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!
