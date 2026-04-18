Владислав Третьяк: в Норильске хоккей занимает особое место в жизни людей

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил хоккейный клуб «Норильск» с третьим днём рождения.

«Поздравляю хоккейный клуб «Норильск» с днём рождения! Эта команда, как и жители Заполярья – символ стойкости, мастерства и любви к хоккею.

Все видят, что в Норильске хоккей занимает особое место в жизни людей. С появлением профессиональной команды в городе наша любимая игра получила новый импульс. Уверен, Норильск появился на хоккейной карте нашей страны надолго и будет местом роста и развития будущих чемпионов.

Желаю клубу дальнейших успехов, ярких побед и преданной поддержки болельщиков. Пусть любовь к хоккею в Норильске продолжает расти и вдохновлять новые поколения игроков!» — приводит слова Третьяка официальный сайт «Норильска».

Новости. Хоккей
Все новости RSS

