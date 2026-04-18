Андрей Разин: «Ак Барс» — совсем другой соперник, который отличается от «Торпедо»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о предстоящей серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с казанским «Ак Барсом». Серия стартует в Магнитогорске в субботу, 25 апреля.

— Перед Казанью какие мысли? Потому что у «Ак Барса» по первым двум раундам видно, что они очень серьёзно наказывают соперника за ошибки.

— Какие мысли… Разберём, посмотрим. Это совсем другой соперник, который отличается от «Торпедо», они играют в совсем другой хоккей. Но и мы играем немного по-другому, чем «Трактор» и «Динамо» Минск», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

В 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4-1 в серии.