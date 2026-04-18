Джон Таварес выразил желание выступать за Канаду на ЧМ-2026

35-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес высказался о желании выступать в составе сборной Канады на чемпионате мира 2026 года.

«Конечно, я хочу бороться за Кубок Стэнли, но всякий раз, когда у тебя появляется возможность представлять свою страну, конечно же, на том уровне, на котором нахожусь, к этому нужно относиться серьёзно. И думаю, что для меня это может принести только пользу — играть и помогать Канаде, но также я думаю, что ждёт меня впереди в моей карьере», — приводит слова Джона Тавареса The Hockey News.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии.