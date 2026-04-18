Разин ответил, не пошатнулась ли уверенность в том, что «Металлург» умеет играть по счёту

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о способности команды играть по счёту после двух упущенных преимуществ в две шайбы в серии с нижегородским «Торпедо» (4-1).

— Эти два матча, когда, как казалось, сильная сторона «Металлурга» в умении играть по счёту не срабатывала, не пошатнули вашу уверенность в том, что команда умеет играть по счёту?

— Ну, мы пропустили, ещё раз скажу: ребята играли строго, старались. В принципе, из-под давления неплохо выходили, в контратаки убегали. Да, там мало позиционных атак было, но всё равно старались перестраховаться, чтобы не нарваться именно на контратаку. Соперник забил — попал, забил. Робин в пустые бросил, да, специально или нет, от борта не попал — ну, бывает.

— А видите проблему по этим третьим периодам, что контроль шайбы, который считается одной из сильных сторон «Металлурга», на котором, можно сказать, строится игра, не был представлен в должной мере? Как раз из-за отсутствия хорошего контроля шайбы накапливались эти проблемы.

— Михаил, ну вы меня слышите. Контроль шайбы тоже подразумевает под собой систему игры соперника. Одно дело, когда соперник в откат играет, другое дело, когда соперник активно бежит. Третий момент — иногда ребята перестраховываются, в какой-то ситуации можно рискнуть. К примеру, на синей линии защитник может сохранить шайбу в чужой зоне, а здесь он перестраховывается и просто закидывает её в глубину. То есть такие моменты… Не знаю, что вам ответить. Играли вот так, как играли. Всю игру атаковать — тоже есть риск нарваться на контратаки. Если бы играли в постоянное давление, у нас, может быть, было бы больше контратак на наши ворота, — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».