Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов поздравил ХК «Норильск» с трёхлетием

Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов поздравил хоккейный клуб «Норильск» с третьим днём рождения. «Норильск» выступает во Всероссийской хоккейной лиге с сезона-2023/2024.

«Поздравляю «Норильск» с днем рождения! Очень хочется, чтобы команда двигалась вперёд, чтобы хоккей в Заполярье продолжал расти.

Всегда есть, к чему стремиться – например, к следующей ступени в виде КХЛ! Всему свое время, на сегодняшний день мы видим, что хоккей в Норильске стал популярным, игра процветает, и дальше будет только лучше!» — приводит слова Ларионова официальный сайт «Норильска».

«Норильск» завершил регулярный чемпионат ВХЛ — 2025/2026 на 30-м месте.

Материалы по теме
Владислав Третьяк: в Норильске хоккей занимает особое место в жизни людей
