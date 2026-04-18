Якушев: назначение Ротенберга в «Динамо» было бы правильным решением

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный ЯК-15, Александр Якушев, считает, что кандидатура Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо» является оптимальным вариантом.

«На мой взгляд, «Динамо» повезло, что есть кандидатура Роман Ротенберга. Этот человек предан хоккею, готов к постоянной работе, переживает за дело и отдаёт все силы и знания для развития хоккеистов. Он очень уважаемый специалист, его цитируют, к нему прислушиваются. Так что думаю, его назначение было бы правильным решением и нет сомнений в том, что динамовский клуб от этого бы только выиграл», — сказал Якушев «Чемпионату».

В июле 2025 года 45-летний Роман Ротенберг вошёл в совет директоров «Динамо».