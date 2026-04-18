В. Крикунов: у Ротенберга есть преимущество перед другими кандидатами в «Динамо»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер сборных России и Беларуси Владимир Крикунов прокомментировал информацию, что Роман Ротенберг может возглавить московское «Динамо».

«Если это назначение в итоге произойдет, думаю, от этого выиграют все. За время работы Романа Ротенберга в СКА было воспитано много молодых талантливых игроков для команд НХЛ, КХЛ, МХЛ и сборных команды России. Последний сезон Роман Борисович находился в динамовском клубе и видел всю работу изнутри, а самое главное — всех игроков и на тренировках, и в играх. Он как никто другой знает состав и их возможности. В этом его преимущество перед другими кандидатами.

И он чётко знает, что надо делать, а работа предстоит большая. Надо резко омолодить состав — сейчас много игроков, кому за 30 — и при этом добиться результата. Современный хоккей требует очень много работы, причём на максимальной скорости, а для этого нужны молодые игроки, — сказал Крикунов «Чемпионату».

В июле 2025 года 45-летний Роман Ротенберг вошёл в совет директоров «Динамо».