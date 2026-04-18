ФХР объявила о начале трансформации НМХЛ в РХЛ

Федерация хоккея России приняла решение о трансформации Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) в новое соревнование – Российскую хоккейную лигу (РХЛ), которая будет проводиться в статусе первенства России среди юниоров до 20 лет. Об этом сообщил официальный сайт ФХР.

«Одним из этапов трансформации станет корректировка возрастного лимита участников: верхняя граница снижена с 21 года до 19 лет. Это позволит сосредоточить внимание на более молодых перспективных хоккеистах и обеспечить их эффективный переход в профессиональный хоккей.

К игре в лиге допускаются хоккеисты от 16 до 19 лет. При этом вводится ограничение на количество игроков старшего возраста (19) – не более пяти полевых и одного вратаря в заявке на сезон.

Переход к новой модели будет поэтапным. В сезонах-2026/2027 и 2027/2028 предусмотрены специальные условия допуска, учитывающие действующие контракты хоккеистов, что позволит клубам адаптироваться к изменениям без дополнительной финансовой нагрузки. Начиная с сезона-2028/2029 лига полностью перейдёт на обновлённые возрастные параметры.

Максимальный размер заявочного списка команды составит 35 хоккеистов. Также будут действовать ограничения на подписание и участие игроков старших возрастов в переходный период», — написано в сообщении.