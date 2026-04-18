«Не обижаться, а выходить и быть примером». Фетисов — о мотивации российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о завершениях карьер российскими спортсменами в условиях отстранения от международных турниров.

«Без участия в международных соревнованиях решают заканчивать карьеру. Считаю, что это неправильно, особенно в это время. Стимул должен быть один — быть примером, стать кумиром мальчишек и девчонок, которые сегодня тренируются в детско-спортивных школах. Следить за теми ребятами, спортсменами, которые выступают на внутренних чемпионатах, — это их обязанность. Не обижаться, а выходить и быть примером.

Мы разучились работать на внутреннее развитие. Разучились ценить то, что является самым главным. Сегодня звание чемпиона России или обладателя Кубка России должно быть главным, со всеми почестями, раскрутками и так далее», — приводят слова Фетисова «Известия».

