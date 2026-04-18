Сергей Черкас: в КХЛ Восток сейчас сильнее Запада, это нужно признать

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о том, что из команд Западной конференции Континентальной хоккейной лиги до полуфинала Кубка Гагарина добрался только ярославский «Локомотив».

«На Западе произошли метаморфозы. Те команды, которые регулярно были лидерами, ЦСКА, СКА, «Спартак», опустились вниз, а «Северсталь», минское «Динамо» пошли вверх. И вот «Северсталь» надежд никаких не оправдала в плей-офф. Восток сейчас сильнее Запада, это нужно признать», — приводит слова Черкаса Vprognoze.ru.

В 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с омским «Авангардом», а магнитогорский «Металлург» — с казанским «Ак Барсом».