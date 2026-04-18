Александр Барков высказался о выходе МХК «Спартак» в полуфинал Кубка Харламова
Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу в серии 1/4 финала Кубка Харламова со столичной «Красной Армией» (3-1). «Спартак» одержал победу в четвёртом матче серии со счётом 2:0.
Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
0 : 2
МХК Спартак
Москва
0:1 Плесовских (Филимонов) – 10:49 (5x5) 0:2 Кожушко (Котляров) – 59:56 (en)
«Вышла напряжённая серия, всё-таки дерби, никто не хотел уступать. Если в Сокольниках получились более результативные игры, то в гостях матчи проходили до первой ошибки, к тому же здорово сыграл Юрий Иванов. Мы верили в победу, поэтому двигались планомерно. Спасибо болельщикам за поддержку, ждём вас на матчах полуфинала!» — приводит слова Баркова пресс-служба клуба в телеграм-канале.
