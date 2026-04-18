Александр Барков высказался о выходе МХК «Спартак» в полуфинал Кубка Харламова

Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу в серии 1/4 финала Кубка Харламова со столичной «Красной Армией» (3-1). «Спартак» одержал победу в четвёртом матче серии со счётом 2:0.

«Вышла напряжённая серия, всё-таки дерби, никто не хотел уступать. Если в Сокольниках получились более результативные игры, то в гостях матчи проходили до первой ошибки, к тому же здорово сыграл Юрий Иванов. Мы верили в победу, поэтому двигались планомерно. Спасибо болельщикам за поддержку, ждём вас на матчах полуфинала!» — приводит слова Баркова пресс-служба клуба в телеграм-канале.