Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Барков высказался о выходе МХК «Спартак» в полуфинал Кубка Харламова

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу в серии 1/4 финала Кубка Харламова со столичной «Красной Армией» (3-1). «Спартак» одержал победу в четвёртом матче серии со счётом 2:0.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
18 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
0 : 2
МХК Спартак
Москва
0:1 Плесовских (Филимонов) – 10:49 (5x5)     0:2 Кожушко (Котляров) – 59:56 (en)    

«Вышла напряжённая серия, всё-таки дерби, никто не хотел уступать. Если в Сокольниках получились более результативные игры, то в гостях матчи проходили до первой ошибки, к тому же здорово сыграл Юрий Иванов. Мы верили в победу, поэтому двигались планомерно. Спасибо болельщикам за поддержку, ждём вас на матчах полуфинала!» — приводит слова Баркова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Материалы по теме
Доминирование «Локо», сенсация из Новосибирска, провал дебютанта. Как прошёл сезон МХЛ
Доминирование «Локо», сенсация из Новосибирска, провал дебютанта. Как прошёл сезон МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android