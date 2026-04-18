Стюарт Скиннер будет стартовым вратарём «Питтсбурга» в первом матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз сообщил, что голкипер Стюарт Скиннер начнёт стартовый матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». Встреча состоится в воскресенье, 19 апреля. Начало матча — в 3:00 мск.

«Стюарт Скиннер выйдет в стартовом составе на первую игру», — приводит слова Мьюза журналист Джош Гетцофф в социальной сети Х.

27-летний Скиннер начал сезон-2025/2026 в составе «Эдмонтон Ойлерз». Всего в регулярном чемпионате он провёл 49 игр.

«Питтсбург Пингвинз» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 98 очков за 82 игры. «Филадельфией Флайерз» стала восьмой, заработав 98 очков.