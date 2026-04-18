Тренер «Красной Армии» прокомментировал поражение в серии Кубка Харламова со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московской «Красной Армии» Егор Михайлов высказался о поражении в серии 1/4 финала Кубка Харламова со столичным «Спартаком» (1-3). «Красная Армия» проиграла в четвёртом матче со счётом 0:2.

— Спасибо команде и игрокам. Ребята бились от начала и до конца в каждом матче. Сегодня нам не хватило реализации моментов.

— В этой серии по сравнению с играми со «СКА-1946» был мало заметен Егор Соловьёв. В чём причина? Разный уровень соперника?

— Нет, дело не в этом. Свою роль сыграло небольшое недомогание Егора по ходу серии.

— Насколько усилил команду Иван Патрихаев, вернувшийся из Омска после игр основы?

— Иван получил огромный опыт, играя весь сезон в КХЛ. Конечно же, у него там была большая нагрузка, несмотря на то что он сразу же присоединился к нашей команде, в этих двух играх он очень помог.

— По ходу серии Кирилла Дубровина сменил Пётр Андреянов. Могла бы серия сложиться по-другому, если бы серию начинал Пётр?

— Кирилл играл серию со «СКА-1946», поэтому и начинал второй раунд плей-офф. Загадывать, как было бы, если бы Пётр начал серию сразу, бессмысленно. Но по решению тренерского штаба он заменил Дубровина по ходу первой игры, — приводит слова Михайлова официальный сайт клуба.