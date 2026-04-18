Защитник «Тампы» Виктор Хедман вернулся к тренировкам на льду

Защитник «Тампы» Виктор Хедман вернулся к тренировкам на льду
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что защитник Виктор Хедман вернулся к тренировкам на льду. Об этом сообщил журналист Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

Отмечается, что капитан «Тампы» начал тренироваться на льду, находится с командой и присоединится к «Лайтнинг» в выездной серии в Монреале. Однако Купер заявил, что в данный момент Хедман не может играть. Ситуация может измениться в какой-то момент, но пока это неясно.

В регулярном чемпионате НХЛ 35-летний Виктор Хедман провёл 33 матча, в которых набрал 17 (1+16) очков.

Первый матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» пройдёт 20 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Плей-офф НХЛ уже сегодня! Собрали минимум, который надо знать обо всех командах
Плей-офф НХЛ уже сегодня! Собрали минимум, который надо знать обо всех командах
