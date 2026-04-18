«Динамо» сообщило о возвращении Даниила Прохорова в расположение «Нью-Йорк Айлендерс»

«Динамо» сообщило о возвращении Даниила Прохорова в расположение «Нью-Йорк Айлендерс»
Российский нападающий Даниил Прохоров отправился из московского «Динамо» в расположение «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщила пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

«Сезон-2025/2026 нападающий провёл в составе бело-голубых на правах аренды, поэтому по окончании плей-офф для московского «Динамо» форвард отправился за океан.

Права на хоккеиста в КХЛ остаются за московским «Динамо», решение о дальнейшем продолжении карьеры в России будет принято позже.

Благодарим Даниила за игру и желаем успешного выступления в Северной Америке!» — написано в сообщении клуба.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026 18-летний Даниил Прохоров провёл 30 матчей, в которых забил один гол. Также на его счету две игры в плей-офф.

